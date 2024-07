Willburger: Salerno fuori dal circuito dei concerti

Prevedere eventi culturali anche nel mese di agosto: la sollecitazione arriva dalla consigliera del Psi Tonia Willburger, ex assessore alla Cultura che chiede all’assessore Alessandro Ferrara di prevedere somme per supportare eventi culturali da tenersi nel mese di agosto e settembre in diversi punti della città e in particolar modo nella zona orientale. «Nel mese di agosto, l’unico evento in programma e che allieterà l’estate salernitana è il festival dei Barbuti, tutto concentrato nel centro storico – ha dichiarato la consigliera Willburger – Nel mese di giugno diverse le manifestazioni tenutesi in città così come a luglio con un grandissimo fermento culturale mentre ad agosto vi è solo il Festival dei Barbuti, in programma nell’omonima piazzetta che, per quanto bella, ha una capienza di circa 200 posti a sera, dunque non fruibile per tutti». Dunque la richiesta di prevedere nuove iniziative o riproporre alcune kermesse del passato con importante successo ottenuto come la rassegna al parco del Mercatello, organizzata e voluta proprio dall’amministrazione comunale oppure la rassegna teatrale all’Arbostella che «coinvolgeva tante compagnie amatoriali che per due mesi hanno allietato le serate estive nella zona orientale», ha aggiunto la consigliera socialista che chiede di individuare iniziative, anche a livello amatoriale, per garantire ai salernitani e non solo una presenza culturale anche nel mese di agosto, garantendo un’offerta culturale adeguata. La Willburger chiede spiegazioni anche circa l’assenza di concerti, come invece avviene in altri comuni della provincia di Salerno, con eventi pubblici e privati che contribuiscono a far girare l’economia anche attraverso imprenditori locali e con il sostegno dell’amministrazione comunale. «Anche piccoli comuni del salernitano riescono a programmare inziative di questa portata, perchè a Salerno non succede?», chiede la Willburger.