Vietri. Mendozzi: Potenziare gli infopoint turistici

di Erika Noschese

«È arrivato il momento di mettersi al servizio della comunità, con il massimo dell’umiltà»: sono le prime parole pronunciate da Vittorio Mendozzi, neo consigliere comunale di maggioranza con l’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni De Simone. Vittorio Mendozzi è titolare dell’hotel Bristol, struttura ereditata dalla sua famiglia. È il vice-presidente Pro Loco di Vietri sul Mare e membro del consiglio di amministrazione della Rete di Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi. Un risultato importante, soprattutto considerato che Mendozzi è alla sua prima esperienza politica, che lo ha visto conquistare ben 443 voti. «È stata una campagna elettorale impegnativa. Siamo andati oltre le aspettative. Grazie a chi mi ha supportato. 443 Volte Grazie», ha dichiarato attraverso i canali social il neo consigliere comunale di maggioranza. Primo atto dell’amministrazione De Simone bis riguarda il trasporto pubblico locale, tema affrontato più volte anche in consiglio comunale. Il primo cittadino già nei giorni scorsi ha affermato che la linea Busitalia numero 69 che Marina con Molina e Iaconti effettuerà ingresso e regresso presso il Rione Iacp di Dragonea, come più volte richiesto dai residenti della zona. «Un servizio importante per la comunità locale che da tempo ne evidenziava la necessità. Un impegno mantenuto», ha dichiarato il sindaco dopo la decisione di Busitalia di accettare la richiesta avanzata dall’amministrazione e garantire questo servizio alla comunità di Vietri sul Mare. Consigliere Mendozzi, un successo la sua campagna elettorale e la sua vittoria… «Si, è stato un risultato inaspettato. La cittadinanza vietrese mi ha dato fiducia e adesso sta a me ricambiare con idee nuove e con il lavoro, mettendomi a disposizione della mia comunità». Quale il suo impegno per la comunità? «Il mio impegno sarà quello di portare avanti le ide per il comparto turistico; potenziamento dell’InfoPoint TuristicoAttività di Marketing territoriale attraverso il web e le Fiere Turistiche nazionali ed internazionali. Altra iniziativa su cui intendo lavorare fin da subito riguarda la necessità di implementare i trasferimenti su gomma e via mare. In questo ultimo periodo abbiamo sofferto di OverTurism , ovvero di questi turisti pendolari che non portavano benefici economici sostanziali al paese. L’obiettivo è puntare ad un turismo di qualità. Migliorando la sicurezza, la pulizia e la vivibilità del paese». Cosa si aspetta da questi 5 anni di amministrazione? «Per i prossimi 5 anni di amministrazione dovrò imparare quella che è la macchina amministrativa per poi imparare a gestirla. A quel punto potrò avere la possibilità di mettere in campo le mie idee con l’aiuto del sindaco e degli altri consiglieri». Cosa si sente di dire ai suoi elettori? «Ringrazio i miei elettori e cercherò di ripagare la loro fiducia con il lavoro e le idee con la massima disponibilità per il confronto su tutte le tematiche».