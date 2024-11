Vassallo, Cagnazzo in ospedale per un malore

Si trova in ospedale il colonnello Fabio Cagnazzo coinvolto nell’inchiesta del Ros di Roma e della Procura di Salerno sull’omicidio del sindaco-pescatore di Pollica Angelo Vassallo. Ieri, quando i militari gli hanno consegnato l’arresto ha accusato un malore ed è stato deciso che fosse opportuno trasferirlo nell’ospedale militare piuttosto che in carcere. Domani, intanto, è previsto l’interrogatorio di garanzia ma, secondo quanto si è appreso, l’ufficiale sarebbe intenzionato di avvalersi della facoltà di non rispondere. L’avvocato Ilaria Criscuolo, legale del colonnello, dopo avere acquisito una gran mole di documentazione, sarebbe orientata piuttosto a prepararsi per presentare appello al Riesame: “Nei mesi scorsi – ricorda il legale parlando con l’ANSA – il colonnello Cagnazzo si è recato dai pm salernitani e ha sostenuto un interrogatorio fiume durato ben dieci ore durante le quali ha fornito tutte le spiegazioni”