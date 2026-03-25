Vallo della Lucania. truffa e falsità in atti pubblici, interdizione per due medici

I finanzieri della compagnia di Vallo della Lucania (Salerno) hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale vallese su richiesta della Procura, che dispone la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione sanitaria o parasanitaria per un anno nei confronti di due medici, indagati per i delitti di truffa e falsità in atti pubblici commessa da pubblici ufficiali. Dalle indagini è emerso che uno dei due medici eseguiva interventi chirurgici in una clinica privata convenzionata con il Sistema sanitario nazionale, nonostante fosse dipendente con caratteri di esclusività di un’azienda ospedaliera pubblica. In forza del contratto di esclusiva l’Azienda ospedaliera corrispondeva al sanitario un’indennità mensile suppletiva che quest’ultimo riceveva quindi illecitamente, e di cui è stato disposto il sequestro per un importo di circa 36.500 euro per condotte poste in essere dal gennaio 2023 al marzo 2025. Lo stesso medico, poi, in un’occasione ha modificato la scheda di dimissione di un paziente aggiungendo di pugno l’avvenuta esecuzione di un’ulteriore operazione chirurgica (oltre a quella realmente effettuata) in realtà mai eseguita. Il secondo medico raggiunto dalla misura interdittiva, invece, quale primo operatore della sala operatoria presso la clinica privata avrebbe redatto delle false cartelle cliniche omettendo di riportare, in numerose cartelle redatte dal gennaio 2023 al marzo 2025, la presenza e l’attività professionale di tipo chirurgico svolta dal medico legato da rapporto di esclusività con la struttura sanitaria pubblica. Nei confronti di un terzo medico, su richiesta della Procura di Vallo della Lucania, è stato invece disposto il sequestro della somma di circa 16mila euro per il delitto di truffa aggravata perché, nonostante fosse legato da un vincolo di esclusività con una struttura sanitaria pubblica posta fuori regione, ha partecipato all’esecuzione di interventi chirurgici nella stessa clinica privata dal gennaio 2024 al marzo 2025.
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