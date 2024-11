UNiversità: albero cduto, tre sono salernitani

Tragedia sfiorata questa mattina alla facoltà di Ingegneria del campus universitario di Fisciano, in provincia di SALERNO. A causa del forte vento, che già da ieri sera stava creando disagi in diverse aree della Campania, un albero di grosse dimensioni si è sradicato dal suolo ed è caduto rovinosamente per terra colpendo alcune persone che transitavano in quel momento. Nel complesso sono cinque i feriti, tre dei quali sono stati trasportati al vicino ospedale Ruggi d’Aragona in codice rosso. Il più grave ha riportato fratture al bacino e un trauma cranico. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, la polizia e i vigili del fuoco di SALERNO e del distaccamento di Mercato San Severino oltre ad un’autogru. I pompieri hanno dovuto tagliare alcuni rami per consentire al personale del 118 di soccorrere i feriti. In corso le indagini, affidate alla polizia, per chiarire eventuali responsabilità nella vicenda.È un 25enne di Petina – e non un 48enne vesuviano come comunicato inizialmente dalle forze dell’ordine – uno dei tre feriti dal crollo dell’albero nel campus di Fisciano. Il giovane è ricoverato in ospedale a SALERNO, al pari di un 20enne di Altavilla Silentina. Più grave la situazione di un 25enne di Eboli che è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva del “Ruggi” per via delle gravi fratture riportate.