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Unicredit, presidente Pier Carlo Padoan lascerà incarico a fine mandato

  • Ottobre 28, 2026
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Unicredit, presidente Pier Carlo Padoan lascerà incarico a fine mandato

(Adnkronos) –
UniCredit annuncia oggi che Pier Carlo Padoan lascerà l’incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione al termine del suo mandato. Sotto la sua guida di grande successo, la Banca ha attraversato una significativa fase di trasformazione, consolidandosi come una delle principali realtà bancarie europee. Nel corso di questo periodo, il presidente ha fornito un contributo inestimabile all’indirizzo strategico e allo sviluppo della Banca, guidando l’istituzione attraverso una fase di profondo cambiamento. 

Ha accompagnato UniCredit in un percorso di trasformazione operativa e strategica, affrontando al contempo un contesto complesso, caratterizzato dalle sfide derivanti sia dall’evoluzione del quadro macroeconomico sia dal mutamento dello scenario politico. In particolare, ha costruito e gestito relazioni con le istituzioni nazionali in tutta Europa e oltre, lavorando per assicurare il sostegno alla Banca da parte degli stakeholder presenti nei mercati in cui opera. 

Durante il suo mandato in UniCredit, la Banca si è trasformata in uno dei principali gruppi bancari europei, conseguendo livelli record di redditività, creando un significativo valore per gli azionisti attraverso una politica di distribuzione ai vertici del settore e rafforzando la propria posizione patrimoniale e la propria resilienza a supporto della crescita di lungo periodo. Pier Carlo Padoan lascerà l’incarico al termine del proprio mandato, per motivi personali. 

Il Consiglio di Amministrazione desidera esprimere il proprio sincero apprezzamento per la sua leadership, il suo impegno e la sua guida, che hanno posto solide basi per il continuo successo della Banca. 

Commentando l’annuncio, il Consiglio di Amministrazione unanime ha dichiarato: “A nome dell’intero Consiglio, desideriamo ringraziare Pier Carlo per la sua preziosa leadership, per il suo orientamento strategico e per il costante impegno nei confronti della Banca. Ha garantito stabilità e continuità in un periodo di significativa trasformazione e di circostanze particolarmente complesse, mantenendo sempre fermo il proprio impegno verso il Consiglio di Amministrazione e tutti gli stakeholder. Gli siamo profondamente grati per il suo contributo e gli rivolgiamo i migliori auguri per il futuro”. 

L’Amministratore Delegato del Gruppo UniCredit, Andrea Orcel, ha dichiarato: “Desidero ringraziare personalmente Pier Carlo per la sua leadership e il suo supporto sin dall’inizio del mio mandato. È stato per me una fonte costante di saggi consigli e di grande esperienza, e ho molto apprezzato la nostra collaborazione. Il Consiglio di Amministrazione, il Group Executive Committee e io restiamo pienamente concentrati sull’attuazione della nostra strategia e proseguiremo con fiducia questo lavoro durante la transizione e negli anni a venire”. 

Il presidente collaborerà strettamente con Jeffrey Edberg, in qualità di responsabile del Comitato Nomine della Banca, per individuare un successore adeguato, assicurando un passaggio di consegne ordinato e senza discontinuità. La priorità sarà preservare la continuità della governance della Banca e mantenere il Consiglio di Amministrazione focalizzato sulle priorità strategiche dell’istituto. 

La transizione, concordata tra le parti, sarà gestita secondo modalità e tempi che tutelino innanzitutto gli interessi della Banca e dei suoi stakeholder. UniCredit rimane pienamente focalizzata sulle proprie ambizioni di lungo termine, facendo leva sulle solide basi costruite durante il mandato di Pier Carlo Padoan. 

economia

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