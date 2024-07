“Una Casa di comunità lontana dalla comunità”

L’ASL ha richiesto al Comune di Nocera Inferiore una variante urbanistica per realizzare su un proprio terreno, a Fiano, una Casa di comunità. Il Consiglio comunale il 28 giugno scorso ha votato a favore della variante richiesta. Ma cos’è una Casa di comunità? Il decreto ministeriale 77-2022 – che ne prevede una per ogni Distretto sanitario – la definisce tra l’altro luogo “di facile individuazione e raggiungibilità…al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria…e…di prossimità per la popolazione di riferimento”. Ora, sfido chiunque a sostenere che quella che potrebbe essere una buona opportunità per Nocera, così fatta lo sarà per davvero. Collocarla a Fiano, una zona eminentemente rurale, ai confini con Sarno (che appartiene ad un differente Distretto sanitario, e che forse ne avrà una propria), collegata con un’unica strada non di comoda raggiungibilità e percorribilità, smentisce la funzione stessa alla quale la struttura dovrebbe assolvere. Immaginare che un cittadino per evitare d’affollare l’Ospedale (a questo serve, in sostanza) debba portarsi fino a Fiano partendo da Vescovado, da Casolla o via Gabola, viale San Francesco, da via Matteotti o Barbarulo, ecc., cioè da quasi tutto il territorio nocerino, per non dire dai restanti Comuni di Distretto (Nocera Superiore, Castel S Giorgio e Rocca), coi problemi viari che abbiamo, privi di un trasporto pubblico infra ed inter comunale, è un’ illusione. LE QUESTIONI AMBIENTALI E LOGISTICHE. Per non dire delle problematiche ambientali evidenziatesi: la fertile campagna su cui si insedierà la CdC, le affioranti falde acquifere della zona, la presenza di canali irrigui, la non lontana Oasi naturale Rio Santa Marina. Nel mentre invece per la Casa di Comunità si prevede un intervento di ben 5000 mq di cemento, su un’area complessivamente più ampia. Considero poco pertinenti le repliche “a difesa” dell’opera: come quella che ne esalta la rilevanza economica o lo sviluppo della periferia. Non parliamo infatti di aziende produttive o commerciali, quindi nessuno ciclo di sviluppo economico; né di una zona infrastrutturata, ma anzi distante dal resto del territorio. Il fatto che questo enorme fabbricato in aperta campagna comporterà una considerevole spesa (4 milioni di euro di fondi PNRR), non ne esalta l’importanza -se non per la ditta che dovrà costruirla- ma ne aggrava l’inopportunità. Si tratterebbe in ogni caso di obiezioni che ove mai fondate, non possono sacrificare diritti primari: la tutela effettiva della salute e quella ambientale. LA RICHIESTA DI REVISIONE. Sbagliata, infine, in diritto, è l’argomentazione sostenuta da taluno che vede nella decisione del Comune una semplice quanto ineluttabile presa d’atto di una richiesta dell’ASL perché su un proprio terreno nell’ambito di interventi attuativi del nuovo sistema sanitario con fondi PNRR. L’approvazione d’una variante urbanistica in territorio comunale invece è una scelta “potestativa” con la quale l’Ente ha esercitato le proprie prerogative decisorie sulla tutela del suo territorio. Tutto ciò somma al nostro dissenso per le già note difficoltà ospedaliere, cadute nel dimenticatoio del dibattito pubblico, quello per una scelta, la Casa di Comunità che rischia concretamente di non essere utile alla popolazione, e di pregiudicare ulteriormente l’ambiente. Va perciò fatto appello ad un’Amministrazione che crediamo attenta alla tutela ambientale, di adoperarsi per un’immediata revisione dell’intervento autorizzato, se non di revoca dell’atto adottato, che evidenzia forti criticità prim’ancora di partire. O al quale diversamente opporsi, se possibile, per una possibile collocazione alternativa della Casa di Comunità. avv. Manlio Torquato, già sindaco di Nocera Inferiore