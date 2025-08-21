Ucraina-Russia, Trump frena sul trilaterale con Putin e Zelensky: cosa succede

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intende lasciare a Russia e Ucraina l'iniziativa di organizzare un incontro diretto tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, senza un coinvolgimento immediato della Casa Bianca. Lo hanno riferito funzionari dell'amministrazione Usa a conoscenza del dossier citati dal Guardian, secondo cui il tycoon considera come "prossima tappa" del processo di pace un faccia a faccia tra i leader dei due Paesi in guerra. Trump, che in campagna elettorale aveva promesso di risolvere il conflitto "in 24 ore", avrebbe confidato ai suoi consiglieri di voler convocare un vertice trilaterale soltanto dopo un primo confronto diretto Putin-Zelensky, la cui effettiva realizzazione resta incerta. In un'intervista radiofonica alla Wabc, il presidente repubblicano ha spiegato di preferire che "Putin e Zelensky si vedano senza di me, almeno all'inizio. Io voglio solo vedere cosa succede". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Fedez si esibisce davanti ai figli Leone e Vittoria: “È la prima volta”
- Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
- Sinner, agli Us Open il sorpasso di Alcaraz? Come può cambiare il ranking, turno per turno
- Kyrgios, ritorno in campo rimandato: si ritira dagli US Open
- Leoncavallo, Jacopo Fo: “Disprezzo per chi fa cultura, a Milano spazio solo per i grattacieli”
Categorie
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco