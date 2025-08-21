Ucraina, Kim elogia le "eroiche" truppe nordcoreane che hanno combattuto nel Kursk - Le Cronache
Ucraina, Kim elogia le “eroiche” truppe nordcoreane che hanno combattuto nel Kursk

  • Agosto 21, 2025
Kim Jong un ha salutato le "eroiche" truppe nordcoreane che hanno combattuto nel Kursk a fianco ai russi nella guerra contro l'Ucraina. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Kcna, il leader del 'regno eremita' "ha espresso il suo incoraggiamento caloroso" agli ufficiali e ai soldati rientrati in patria e ha elogiato "le imprese nel guidare le unità di combattimento che hanno partecipato alle operazioni per liberare la regione di Kursk della Federazione russa, fino alla vittoria". In un discorso, davanti ai comandanti dell'unità che opera all'estero, ha detto: "Abbiamo un esercito eroico, il nostro esercito sta facendo ciò che deve fare e ciò che deve essere fatto. Continuerà a farlo anche in futuro". Il risultato nel Kursk, dove i soldati nordcoreani hanno aiutato i russi a riconquistare la regione occupata dagli ucraini lo scorso anno, "hanno cementato la loro reputazione come esercito più potente del mondo, dando a tutti una chiara dimostrazione di questo". Secondo l'intelligence ucraina e della Corea del Sud, Pyongyang – che ha firmato con Mosca un accordo di partnership strategica – ha inviato nel Kursk fino a 14mila militari.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

