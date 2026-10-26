Trump, l’ultima idea: “Ricompensa di 1 milione a chi denuncia frodi alle elezioni”

(Adnkronos) – Un milione di dollari a chi fornirà informazioni su una frode elettorale. E’ l’ultima iniziativa di Donald Trump in vista delle elezioni di midterm, in programma il 3 novembre negli Stati Uniti. “Chiunque segnali una frode elettorale, relativa alle elezioni passate o alle imminenti elezioni di metà mandato del 2026, riceverà un milione di dollari in seguito all’arresto e alla condanna dei responsabili di tale frode”, scrive il presidente sul social Truth.

La ricompensa si aggiunge all’iniziativa annunciata già da settimane: in caso di vittoria del partito repubblicano alle imminenti elezioni di metà mandato, Trump ha promesso un assegno da 5000 dollari per ogni cittadino adulto degli Stati Uniti.

In attesa di tenere l’ennesimo comizio, intanto, Trump risponde alle domande sulle elezioni che in Brasile hanno confermato Luiz Inacio Lula da Silva presidente. Lo sfidante Flavio Bolsonaro non ha riconosciuto la sconfitta, contestando la decisione con cui la Corte Suprema ha prorogato per 2 ore l’apertura dei seggi nella giornata di ieri. Anche Trump mette in dubbio le elezioni presidenziali, sostenendo che il voto abbia dato l’impressione di essere stato manipolato. “Quello che ho visto mi è sembrato terribile. Francamente, sembra un’altra elezione truccata”, dice il presidente degli Stati Uniti. “Non ho preso posizione” a favore di nessuno dei due candidati, “ma è stata davvero una brutta impressione”, aggiunge. “Non sono io a governare il Brasile. Governo gli Stati Uniti – prosegue – Lula mi piace, vado molto d’accordo con lui, ma la proroga concessa è stata davvero strana”.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)