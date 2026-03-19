Trapianto Napoli: interventi sospesi al Monaldi

La giunta regionale della Campania, riunitasi nella giornata di oggi a Palazzo Santa Lucia, ha formalizzato alcune misure sull’ospedale MONALDI di Napoli, dove è deceduto il piccolo Domenico Caliendo, come annunciato nei giorni scorsi dal governatore Roberto Fico. In particolare, “facendo seguito alla nota indirizzata alla direzione generale per la Tutela della Salute per l’attivazione di un’ispezione straordinaria e contestuali indirizzi urgenti in materia di trapianto cardiaco nel paziente pediatrico e rete trapiantologica regionale”, la giunta, comunica la Regione Campania, “procede al trasferimento delle funzioni tecnico-amministrative del Centro regionale Trapianti presso la direzione generale per la Tutela della Salute della Regione”. Dispone, inoltre, che il programma di trapianto cardiaco nel paziente pediatrico dell’azienda ospedaliera dei Colli “sia sospeso e non riprenda fino alla verifica positiva della piena sussistenza di tutte le condizioni organizzative, professionali e di sicurezza necessarie, da effettuare entro 180 giorni”. Prevede, infine, che la direzione generale per la Tutela della Salute “riferisca alla giunta regionale gli esiti dell’attività ispettiva condotta, anche con il coinvolgimento degli uffici ministeriali competenti, al fine di consentire le successive determinazioni in merito all’eventuale ripresa del programma”
Categorie
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco