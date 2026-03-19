Trapianto Napoli: interventi sospesi al Monaldi

La giunta regionale della Campania, riunitasi nella giornata di oggi a Palazzo Santa Lucia, ha formalizzato alcune misure sull’ospedale MONALDI di Napoli, dove è deceduto il piccolo Domenico Caliendo, come annunciato nei giorni scorsi dal governatore Roberto Fico. In particolare, “facendo seguito alla nota indirizzata alla direzione generale per la Tutela della Salute per l’attivazione di un’ispezione straordinaria e contestuali indirizzi urgenti in materia di trapianto cardiaco nel paziente pediatrico e rete trapiantologica regionale”, la giunta, comunica la Regione Campania, “procede al trasferimento delle funzioni tecnico-amministrative del Centro regionale Trapianti presso la direzione generale per la Tutela della Salute della Regione”. Dispone, inoltre, che il programma di trapianto cardiaco nel paziente pediatrico dell’azienda ospedaliera dei Colli “sia sospeso e non riprenda fino alla verifica positiva della piena sussistenza di tutte le condizioni organizzative, professionali e di sicurezza necessarie, da effettuare entro 180 giorni”. Prevede, infine, che la direzione generale per la Tutela della Salute “riferisca alla giunta regionale gli esiti dell’attività ispettiva condotta, anche con il coinvolgimento degli uffici ministeriali competenti, al fine di consentire le successive determinazioni in merito all’eventuale ripresa del programma”