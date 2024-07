Tramonti:Addio a Massimo Pironti, storico tifoso granata

Salerno e Tramonti, in Costiera Amalfitana, piangono la prematura scomparsa di Massimo Pironti, deceduto all’età di 52 anni. Pironti, noto per il suo amore per la Salernitana e le sue qualità umane, era conosciuto anche per il lavoro nell’attività di famiglia, il forno di Pucara, ora chiuso.

Massimo da tempo non viveva più nella Costiera Amalfitana, ma in molti lo ricordano per la sua gentilezza e la sua passione per il calcio. A piangerlo sono la moglie Anna, la madre, i fratelli Diodato e Walter, insieme alla comunità di Tramonti e Salerno, che si sono unite in queste ore di dolore.

I funerali si terranno domani, 26 luglio, alle ore 17:00, nella Parrocchia di Sant’Erasmo a Pucara di Tramonti.