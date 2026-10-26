Tifoso ridotto in fin di vita a Pozzuoli, denunciati otto ultras

Otto ultrà della Puteolana sono stati fermati e denunciati per rissa nell’ambito delle indagini sugli scontri scoppiati a Pozzuoli al termine della partita tra Puteolana 1902 e Portici. Si tratta di persone residenti nella città flegrea, coinvolte nelle violenze che hanno visto contrapporsi una quarantina di sostenitori delle due squadre in via Montenuovo Licola Patria.

Secondo la prima ricostruzione, i disordini sarebbero stati preceduti da un’imboscata organizzata da alcuni ultrà locali ai danni dei tifosi ospiti. La situazione sarebbe rapidamente degenerata, dando origine a uno scontro sul quale sono ora al lavoro le forze dell’ordine.

Le indagini proseguono senza sosta. Gli agenti del commissariato di Pozzuoli e i carabinieri della Compagnia locale stanno lavorando per identificare tutti i partecipanti alla rissa e definire le responsabilità individuali. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ricostruire con precisione le diverse fasi degli scontri.

Al centro degli accertamenti c’è anche l’aggressione che ha ridotto in fin di vita un tifoso del Portici di 34 anni, colpito violentemente alla testa con una mazza da baseball durante i disordini successivi alla gara. Per individuare l’autore del pestaggio, gli investigatori stanno esaminando gli elementi raccolti nel corso delle attività investigative.

Le condizioni del ferito restano estremamente gravi. L’uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove si trova in condizioni giudicate particolarmente critiche.

L’obiettivo degli inquirenti è ora ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, identificare tutti i responsabili delle violenze e chiarire chi abbia sferrato il colpo alla testa che ha provocato le gravissime lesioni al 34enne.

Gli otto denunciati rappresentano i primi sviluppi dell’inchiesta, mentre prosegue il lavoro di verifica su immagini e testimonianze per fare piena luce sugli scontri e sull’aggressione che ha segnato il dopo partita.