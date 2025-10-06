The Life of a Showgirl, tutti i record del nuovo album di Taylor Swift - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Fine vita. L’appello di Ada: Vorrei morire felice
Martin Scorsese: “Da bambino volevo diventare prete, ma poi qualcosa è andato storto”
The Life of a Showgirl, tutti i record del nuovo album di Taylor Swift
Ascolti tv domenica 5 ottobre, testa a testa tra Gerry Scotti e Stefano De Martino
Tecnologia

The Life of a Showgirl, tutti i record del nuovo album di Taylor Swift

  • Ottobre 6, 2025
  • 0
  • 49
  • 2 Min Read
The Life of a Showgirl, tutti i record del nuovo album di Taylor Swift

(Adnkronos) – Siamo più che abituati ad associare il nome di Taylor Swift ai record più sorprendenti dell'industria discografica degli ultimi anni, ma con l'uscita del suo nuovo lavoro The Life of a Showgirl l'artista ha settato nuovi standard nel mondo dello streaming digitale. Uscito il 3 ottobre, il nuovo album contiene 12 tracce tutte finite ai primi posti delle classifiche, ma Spotify fa sapere anche che si tratta dell'album del 2025 con più stream in un singolo giorno: le canzoni sono state ascoltate 250 milioni di volte nelle prime 24 ore, con una media di 20,8 milioni di riproduzioni per brano. La più ascoltata è ovviamente The Fate of Ophelia, primo singolo estratto, con quasi 40 milioni di stream. Seguono Elizabeth Taylor, a poco meno di 24 milioni, e Opalite, ascoltata poco più di 23,7 milioni volte. Ancora prima di uscire, The Life of a Showgirl aveva già strappato la corona di album più pre-salvato nella storia di Spotify, con più di sei milioni di fan che lo hanno aggiunto alla propria libreria prima che fosse disponibile. Il record precedente era ovviamente sempre in mano di Swift, con l'album precedente a questo: The Tortured Poets Department. Ma i record da capogiro non si limitano alla musica: insieme con l'album è uscito nei cinema di tutto il mondo, Italia compresa, anche The Official Release Party of a Showgirl, un film dedicato alla prima del video musicale di The Fate of Ophelia e a un dietro le quinte della realizzazione del progetto, che ha guadagnato 15 milioni di dollari in USA nel primo giorno di vendite dei biglietti, con 3.700 sale che lo hanno trasmesso (solamente tra venerdì e domenica scorsi). Il film ha dominato il box office statunitense nel weekend, con un totale di 33 milioni di dollari di incasso nei soli States, ai quali vanno aggiunti altri 13 milioni nel resto del mondo. 
—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Tecnologia

Hitachi Vantara pubblica il Sustainability Report 2024:

(Adnkronos) – Hitachi Vantara, la filiale di Hitachi Ltd. (TSE: 6501)

agest.it
Maggio 6, 2025
Tecnologia

Asus ROG Ally 2 e la sua

(Adnkronos) – Le prime immagini della nuova console portatile Asus ROG

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Apex Legends: Prodigio debutta con Sparrow, tornano

(Adnkronos) – Il mondo di Apex Legends si evolve ancora una

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Days Gone Remastered per PS5, la recensione

(Adnkronos) – Il ritorno di Days Gone su PlayStation 5, in

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Netflix si rifà il look su smart

(Adnkronos) – Netflix ha annunciato l’avvio del rilascio globale di un’importante

agest.it
Maggio 7, 2025