Terzo mandato, silenzio di De Luca durante la diretta

Oggi dobbiamo stare tranquilli, è un giorno di festa”, premette il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che nella consueta diretta del venerdì dice di non voler parlare del Governo. Ma un passaggio lo fa sui finanziamenti “pochi per la verità ma che c’erano, per la cura della ludopatia. Finanziamenti che hanno tolto”. “Abbiamo poi incentivi per gioco dell’enalotto – sottolinea – vabbè, ci auguriamo che nel dibattito parlamentare queste incongruenze siano risolte. Per la ludopatia abbiamo fatto ed è in corso qui in Campania un lavoro importante per il contrasto e la cura della ludopatia”.

“Stiamo cercando di mettere in in campo iniziative che parlino agli adolescenti, ai bimbi che siano di aiuto alle famiglie nel rapporto tra genitori e figli in un momento molto molto complicato”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta su Fb. “Nell’Asl Napoli 1 vengono assunti 57 psicologi, 10 vincitori di concorsi 7 per scorrimento delle graduatorie che prendono servizio entro dicembre 2024 – ha spiegato – a gennaio 2025 si aggiungono altri psicologi. Complessivamente sono 150 le unità che prestano servizio, un grande motivo di orgoglio per la Campania che è l’unica regione che ha approvato l’impiego di psicologi nella sanità pubblica e credo che stiano dando un grande aiuto soprattutto ai ragazzi”.

Poi chiama in casa il voucher che consente ai più piccoli di praticare attività sportiva. “Abbiamo integrato le risorse necessarie a garantire ai bimbi più piccoli la pratica dell’attività sportiva – ha sottolineato – voucher di 400 euro per bimbi, risorse alle famiglie affinché possano far fare sport ai figli, siamo arrivate a 88mila richieste ragione per cui abbiamo dovuto integrare le risorse pubbliche. Complessivamente abbiamo investito 35 milioni di euro per questa misura per i più piccoli”.