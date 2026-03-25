Terremoto in provincia di Massa Carrara, la scossa di magnitudo 4

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 4 è stato registrato oggi mercoledì 25 marzo dall’Ingv a 3 km a nord-est di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara, alle 8.13 di questa mattina.

Il sisma è stato localizzato a una profondità di 11 km.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è messo in contatto con Antonio Moriconi, sindaco del comune di Fosdinovo per capire la situazione. “Il sindaco ha provveduto immediatamente agli interventi d’emergenza, in particolar modo sulle scuole, mettendo in sicurezza i ragazzi e provvedendo al monitoraggio immediato e tempestivo dello stato degli immobili e del contesto territoriale in cui il sisma si è rivelato”, ha detto il presidente Giani, che ha poi continuato: “Da parte nostra, come Regione Toscana, dopo aver immediatamente preso contatto con il sindaco abbiamo mobilitato il sistema di Protezione civile regionale per ogni eventuale assistenza. È però rassicurante il fatto che al momento non si registrino danni rilevanti e che le persone siano tutte in sicurezza. Terremo alta la vigilanza nelle ore future grazie al coordinamento e alle capacità di intervento di tutte le istanze territoriali, comunali e regionali di Protezione civile”.

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