Stop ai treni, interrogazione di De Luca jr

“Come Partito Democratico, insieme al collega Casu, primo firmatario, ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e alla Ministra del Turismo, Daniela Santanchè, per conoscere i dettagli delle eventuali iniziative messe in campo dal governo per superare i disagi e le conseguenze dell’incidente del 9 luglio scorso quando, nei pressi di Centola, sulla ferrovia Tirrenica Sud, un treno merci che trasportava container con materiali pericolosi è deragliato. Dopo quasi due settimane ancora si registrano difficoltà sulla linea ed è stata paventata la possibile interruzione o limitazione della circolazione nelle prossime ore. Sono evidenti le ripercussioni sulla stagione turistica e sulla mobilità, eppure mancano le informazioni necessarie e tutti i chiarimenti di cui hanno bisogno residenti, operatori e turisti per evitare o limitare i forti disagi e disservizi che si preannunciano”. Così Piero DE LUCA (PD) in una nota.