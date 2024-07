Spinelli: “L’importanza della linea Tirrenica”

Mentre sono in corso le operazioni di rimozione delle carrozze deragliate a Centola, e i disagi per i viaggiatori sono tanti, si accende il dibattito politico. In tanti hanno detto la loro sulla questione, chiedendo interventi seri per la linea tirrenica in particolare alla luce di quanto accaduto.

Su tutti, si staglia la figura di Costabile Spinelli, già sindaco di Castellabate e dirigente di Forza Italia, che in passato si è molto speso per la vicenda dell’Alta Velocità, combattendo quando c’era da combattere, quando al Cilento venne scippata la linea in favore di altri territori.

«Mi fa piacere – dice – vedere che oggi Insomma sindaci giustamente, e lo sottolineo, protestano e prendono posizione sull’episodio. Si fanno sentire affinché questo intervento venga fatto nella maniera più rapida possibile. A margine di ciò, mi sorge una riflessione – argomenta Spinelli – ci voleva un incidente per far capire l’importanza di questa tratta. Ma importante non lo è stata negli anni passati quando, insieme a un comitato spontaneo che difendeva la linea tirrenica per la quale la previsione di RFI prevedeva il tratto Battipaglia – Sapri con il potenziamento e quindi il passaggio all’Alta Velocità, mi sono battuto per difendere il cambio di progettualità che abolì la nascita di una stazione ad hoc e tante altre infrastrutture».

«Rimanemmo in pochi a far sentire la propria voce, a difendere la linea Tirrenica in questa parte di territorio. Eravamo in pochi e questo evidentemente perché tale era la direttiva da Palazzo Santa Lucia. L’accordo era già stato fatto e l’Alta Velocità doveva seguire quel percorso, ai danni di quello cilentano. Nessuno, quindi, sollevò dei dubbi. Oggi, invece, mi fa piacere vedere tante levate di scudi da parte di amministratori cilentani che allora rimasero silenti».

Nel suo intervento, Spinelli aggiunge anche qualche novità diventata concreta grazie all’attuale governo e al sottosegretario del Ministero dei Trasporti Tullio Ferrante: «Ci saranno interventi di manutenzione e di potenziamento che consentiranno il passaggio di alcune di alcune linee e di alcuni vettori dell’Alta Velocità. La linea non sarà dismessa, un risultato che il massimo che siamo riusciti ad ottenere dato che le decisioni erano già state assunte».

Spinelli, infine, ha un pensiero anche per i parlamentari oggi molto attivi: «Anche Piero De Luca ha dichiarato di voler presentare una interrogazione parlamentare sui fatti di Centola – conclude – e ovviamente mi fa piacere, ma avrei voluto vederlo attivo e al nostro fianco quando c’era da fare quella battaglia». Nel frattempo, anche oieri è stata una giornata di disagi per tanti viaggiatori. I treni da nord fermavano e fermeranno a Battipaglia, da lì attivi bus sostitutivi.