Spari contro Trump a un comizio, ferito ma sta bene

Il candidato alla presidenza Usa Donald Trump è stato ferito a un orecchio durante un comizio a Butler in Pennsylvania (Usa) sembrerebbe dopo alcuni spari. Trump è stato portato via dal palco dagli agenti del servizio segreto ed è stato caricato sull’auto. Prima di salire ha alzato il pugno in aria.Donald Trump è salvo e al sicuro dopo un incidente a un suo comizio in Pennsylvania, dove sono stati avvertiti spari e l’ex presidente degli Stati Uniti è apparso con il volto ricoperto di sangue dopo essere stato raggiunto a un orecchio. Lo ha riferito Anthony Guglielmi, capo delle comunicazioni dei servizi segreti statunitensi. “Un incidente si è verificato la sera del 13 luglio durante un comizio di Trump in Pennsylvania. I Servizi Segreti hanno attuato misure di protezione e l’ex Presidente è al sicuro. Si tratta ora di un’indagine attiva dei Servizi Segreti e ulteriori informazioni saranno rese note non appena disponibili”, ha dichiarato Guglielmi in un comunicato.