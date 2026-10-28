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Spagna, scontro treni ad alta velocità tra Madrid e Siviglia: “Almeno 39 morti e oltre 150 feriti”

  • Ottobre 28, 2026
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Spagna, scontro treni ad alta velocità tra Madrid e Siviglia: “Almeno 39 morti e oltre 150 feriti”

(Adnkronos) – Nuovo tragico incidente ferroviario in Spagna sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia. Come già accaduto ad Adamuz, in provincia di Cordova, il 18 gennaio scorso, sono nuovamente coinvolti un treno alta velocità di Renfe e un convoglio di Iryo. Il bilancio al momento è di 39 morti e oltre 150 feriti. Lo riferisce La Razon, citando il servizio di emergenza della regione di Castilla-La Mancha. I sindacati ferroviari informano inoltre di 5 feriti in condizioni molto gravi, 24 gravi e 123 con lesioni di varia entità. A gennaio, l’altro incidente ferroviario tra treni ad alta velocità nei pressi di Adamuz, in Andalusia, aveva provocato 46 morti e oltre 120 feriti. 

Un portavoce del Ministero dei Trasporti, secondo quanto riferisce ‘El Pais’, spiega che, secondo le prime indicazioni, il treno alta velocità di Renfe potrebbe aver tamponato il convoglio Iryo. L’impatto avrebbe provocato il deragliamento di due vagoni del secondo treno, che sono precipitati lungo un terrapieno. L’incidente ha causato l’immediata sospensione della circolazione sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia. Sul posto sono intervenuti il personale di Adif, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, gli operatori delle due compagnie e i soccorritori sanitari. I testimoni presenti descrivono uno scenario drammatico. 

Il treno Renfe coinvolto nell’incidente si era fermato e aveva rallentato la propria marcia pochi minuti prima a causa di un problema di circolazione sulla linea. 

“Sono profondamente addolorato per il grave incidente ferroviario avvenuto a Toledo. Sono in costante contatto con il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, e con il presidente della Castiglia-La Mancia, Garcia Page. I servizi di emergenza stanno operando sul posto per prestare assistenza alle persone coinvolte e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le amministrazioni interessate. Esprimo il mio affetto, la mia solidarietà e il mio sostegno a tutte le vittime e alle loro famiglie”, ha affermato il premier spagnolo, Pedro Sanchez, in un post su X. 

“Seguo con profonda preoccupazione le notizie del tragico scontro tra due treni avvenuto a Toledo, in Spagna, che ha provocato vittime e feriti. Il nostro Consolato Generale a Madrid è al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani e fornire tutta l’assistenza necessaria”. Ad affermarlo in un post su ‘X’ è il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, ai feriti, al Re Felipe VI, al Governo e a tutto il popolo spagnolo, cui esprimo la mia vicinanza in questo terribile momento di dolore”, sottolinea Tajani. 

internazionale/esteri

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