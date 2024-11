Sousa: la Salernitana si feve viva ad un giorno dalla scadenza

Paulo Sousa, attuale allenatore dello Shabab Al-Ahli Dubai Football Club , negli emirati Arabi, dove è primo in classifica a punteggio pineo dopo 6 giornate di campionato, è ritornato a parlare – come riporta, in una lunga intervista, il “Corriere dello Sport” oggi in edicola – anche sulla sua esperienza alla Salernitana.

“È il posto dove sono stato meglio, lo staff, la gente, l’amicizia con Rampulla, ritrovato dopo tanti anni, le nostre famiglie, la Costiera.

Insieme al City avevamo la serie migliore in Europa, e segnavamo su tutti i campi. L’interessamento del Napoli? Il contratto prevedeva il mantenimento della categoria e una via d’uscita per entrambe le parti, ero quindi libero di incontrare chi volevo.

In quell’occasione il Napoli, un grande club, lo scudetto, le ambizioni. Per conoscerci, nessun accordo. La Salernitana si fece viva solo a un giorno dalla scadenza“.