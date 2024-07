Snichelotto e il nuovo lavoro discografico “Le Baccanti sulla Sprea”

Esce su tutte le piattaforme musicali digitali il nono disco di LUIGI SNICHELOTTO dal titolo “LE BACCANTI SULLA SPREA”. Genio creativo eclettico e in continuo fermento, Luigi ritorna con un nuovo lavoro discografico, tra sonorità coinvolgenti e testi impegnati. Snichelotto è un indagatore della contemporaneità, un esploratore della profondità dell’animo umano: musica e indagine sociologica si fondono nella sua opera, con uno sguardo critico, rivolto all’essenza dell’essere umano. “Le Baccanti sulla Sprea” si compone di 8 brani, pensati e scritti durante un soggiorno a Stralau, località immersa nel quartiere di Friedrichshain, territorio della città di Berlino. Si tratta di una penisoletta posta fra il fiume Sprea e la baia di Rummelsburg. Questo luogo ricco di fascinazione diventa motivo di ispirazione durante i suoi soggiorni in Germania, nel silenzio e a contatto con questa rigogliosa natura.

Atmosfere ampie e immaginifiche caratterizzano gli otto brani, che risentono di influenze jazz e contaminazioni pop, con incursioni stilistiche funky – blues e i suoni ancestrali della parte ritmica che risentono del sound mediterraneo, fatto di incroci e world music. Ogni brano è parte di un percorso spesso autobiografico: dentro c’è la malinconia, che rivive nel ricordo di quel treno preso da giovane, dei sacrifici e della scelta di dover abbandonare la propria terra, il proprio sud, per esprimere la propria creatività. Nell’album ci sono anche 2 riedizioni di due quarantacinque giri registrati nel ’81 a Cava de’ Tirreni con Fausto Mesolella. All’album hanno collaborato, a vario titolo, alcuni amici storici e molti nuovi, tra i quali Adriano Guarino, Alfredo Di Martino, Pasquale De Angelis, Tony Mambelli, Lello De Luca, Diego Perris, Claudio Romano, Raffaella Carotenuto e Ciro Cascino.