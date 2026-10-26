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Sinner torna in campo a Riad, i tifosi esultano: “Se è un sogno non svegliatemi”

  • Ottobre 26, 2026
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Sinner torna in campo a Riad, i tifosi esultano: “Se è un sogno non svegliatemi”

(Adnkronos) –
I tifosi di Jannik Sinner possono finalmente esultare. Oggi, lunedì 26 ottobre, il tennista azzurro ha annunciato che parteciperà al Six Kings Slam, in programma dal 27 al 30 dicembre, il ricchissimo torneo esibizione di Riad che metterà così fine alla sua assenza dai campi, che dura dalla finale di Wimbledon vinta contro Alexander Zverev. 

“Finalmente una buona notizia”, ha scritto una tifosa su X, dando voce a molti che non vedevano l’ora che Sinner tornasse in campo. “Se è un sogno non svegliatemi”, è invece il messaggio liberatorio di un altro utente, che ha condiviso un pensiero largamente diffuso: “Evviva, torna la volpe”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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