Salernitana-Cavese, un derby che vale doppio
'Amici', Gaia e Sarah Toscano ospiti oggi domenica 5 ottobre di Maria De Filippi
Napoli-Genoa oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla
Gaza, ore decisive per la pace: domani in Egitto i negoziati
Sinner-Griekspoor oggi a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla

  • Ottobre 5, 2025
Sinner-Griekspoor oggi a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai in un match visibile in diretta tv e streaming. Oggi, domenica 5 ottobre, il numero 2 del ranking Atp affronta Tallon Griekspoor per continuare il suo percorso di difesa del titolo nel torneo cinese. L'azzurro è reduce dal successo in due set contro il tedesco Daniel Altmaier, battuto senza fatica, mentre l'olandese arriva dal successo contro lo statunitense Jenson Brooksby. Ecco orario, precedenti e dove vedere Sinner-Griekspoor in tv e streaming. Il match tra Sinner e Griekspoor sarà il secondo a cominciare dalle 12:30. Precedenti tutti per Jannik, che si è aggiudicato le precedenti sei sfide con l'olandese, l'ultima nel 2024 in finale di Coppa Davis a Malaga. Il match tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor sarà visibile in diretta su Sky Sport. Il match sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

