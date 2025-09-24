Sinner-Cilic domani a Pechino: ecco orario e dove vedere il ritorno in campo di Jannik - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Il ‘Nuovo Partito liberale’ sosterrà Bandecchi
Il discorso di Zelensky all’Onu: “Putin vuole allargare guerra, diritto internazionale al collasso”
Rino Barillari: “Quando Claudia Cardinale arrivava in via Condotti sembrava una regina”
Sinner-Cilic domani a Pechino: ecco orario e dove vedere il ritorno in campo di Jannik
Ultim'ora Nazionale

Sinner-Cilic domani a Pechino: ecco orario e dove vedere il ritorno in campo di Jannik

  • Settembre 24, 2025
  • 0
  • 39
  • 1 Min Read
Sinner-Cilic domani a Pechino: ecco orario e dove vedere il ritorno in campo di Jannik

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo e si prepara all'esordio nell'Atp 500 di Pechino. Domani, giovedì 25 settembre, il numero due del mondo affronterà il croato Marin Cilic nel torneo cinese. Per l'azzurro si tratta del primo match dopo la finale degli Us Open persa contro Carlos Alcaraz. Ecco orario, precedenti e dove vedere la partita in tv e streaming.   Il match tra Sinner e Cilic all'Atp 500 di Pechino inizierà intorno alle 13 italiane (le 19 ora locale). Un solo precedente in carriera tra i due, risalente ai quarti della Coppa Davis 2021 tra Italia e Croazia: successo in tre set per l'azzurro.  Le partite dell'Atp 500 di Pechino sono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv e TennisTv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025