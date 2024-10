Sindacato carabinieri: sconcerto per i domiciliari a Nancy Liliano

“SIM Carabinieri, associazione sindacale dell’Arma dei Carabinieri, apprende con sconcerto la mancata adozione da parte della magistratura della misura cautelare carceraria per una donna che, con la propria condotta, ha dimostrato l’assoluta assenza di capacità di autocontrollo così provocando l’ingiusta morte di due carabinieri e di un innocente cittadino di 75 anni lasciando nell’eterno dolore mogli, figli e familiari che non li vedranno mai più rientrare a casa”, così in una nota il sindacato italiano militari e carabinieri in riferimento alla vicenda della 31enne che, ad aprile nel salernitano, centrò a bordo del proprio SUV una gazzella di carabinieri. La donna risultò poi positiva a cocaina e all’alcool test. “SIM Carabinieri – prosegue la nota – nel rammaricarsi di una tale decisione e nell’auspicare che perlomeno in sede di sentenza possa essere comminata la giusta pena, rispetto a una simile condotta, ci tiene pubblicamente ad abbracciare con queste sentite parole quelle mogli, quei figli e quei familiari ricordando loro che non sono soli e che il SIM Carabinieri è a loro disposizione per qualsiasi cosa che nel concreto e nel quotidiano possa loro servire. Se l’Arma dei Carabinieri è infatti una grande famiglia questo Sindacato se ne considera profondamente parte anche in questi profondi momenti di aiuto e sostegno