Serre, morto l’assessore Luongo

La musica e la politica erano le sue più grandi passioni e, in qualche modo, è riuscito ad unirle. La comunità lo ha premiato con un importante consenso e questo ha permesso la nomina ad assessore agli Eventi e alla Cultura. Serre è a lutto per la perdita di Antonio Luongo, assessore agli Eventi e alla Cultura, musicista, grande appassionato di fisarmonica, venuto a mancare ieri all’età di 37 anni. Da alcuni mesi aveva scoperto di avere un brutto male e la gioia per la nascita dell’amata figlia Eloise si è presto trasformata in dolore. Quel dolore che lo ha aiutato a combattere ma il destino con lui è stato crudele e alla fine lo ha strappato all’amore della sua gente e della sua comunità. «La voce si spezza, le parole escono a fatica, il volto si riempie di lacrime perché con te è andato via un pezzo importante della mia esistenza. Antonio, Amico mio fraterno, mi mancherà tutto di te: la tua voglia di fare, il tuo coraggio, la tua capacità di lottare, la tua voglia di portare avanti, insieme, tanti progetti per il bene di questa nostra Serre che tanto hai amato. Quante cose mi hai insegnato, Amico mio di una vita, ti ho abbracciato forte prima di vederti volare via, sembrava quasi che tu mi stessi aspettando per salutarmi ed ora, che i pensieri si affollano nella mia testa, non so come farò a sopportare la tua assenza, ma so che resterai per sempre nel posto più speciale del mio cuore, ci sarai in tutto quello che farò, in ogni passo, in ogni momento. Suona, canta, guardaci da lassù, Amico mio, dal posto in cui nessun dolore può farti più male e da dove, ne sono certo perché lo sento già, proteggerai la tua famiglia, la tua amata MariaGrazia, la tua piccola Eloise e noi tutti. Ti voglio bene Antonio, te ne vorrò per sempre», ha scritto sui social il sindaco Opramolla, legato da un rapporto di amicizia fraterna ed è proprio accanto a lui e la sua famiglia che il primo cittadino ha trascorso quegli ultimi minuti che tenevano in vita l’assessore. Amante della musica, aveva anche inciso un album con le note del suo organetto. Il sindaco Opramolla ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, in concomitanza con i funerali che si terranno alle ore 16:00 nel Santuario Maria SS Dell’Olivo. È già stata predisposta l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nella sede municipale, listata a lutto da oggi e per tutta la giornata di domani 10 Ottobre; la chiusura degli Uffici comunali per l’intera giornata; la sospensione, per l’intera giornata, delle sole attività didattiche nelle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, aventi sede nel territorio comunale; si vieta, nella suddetta fascia oraria, qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata e si dispone l’osservanza di un minuto di silenzio in occasione dello svolgimento della prossima seduta di Consiglio Comunale; si dispone, inoltre, la presenza della Polizia Locale e il Gonfalone comunale alla cerimonia funebre. Tanti i messaggi di cordoglio giunti in queste ore dagli amici di sempre. «Ci affanniamo in cerca di conforto, ma non possiamo sfuggire al dolore…quel dolore che tu stesso ci hai insegnato ad accettare e affrontare. Nulla potrà sfuggire al ricordo perché sarai l’ossigeno di ogni nostro istante…sei con noi, non ho alcun dubbio! Testardamente a risolvere ogni cosa…qualunque cosa. Ringrazio Dio perché mi ha dato te…quel Dio che oggi, forse, non riusciamo a comprendere. Arrivederci, assassino del mio cuore. Ti voglio bene…e molto di più», ha scritto un amico sui canali social.