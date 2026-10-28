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Serie A, oggi Venezia-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

  • Ottobre 28, 2026
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Serie A, oggi Venezia-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo l’Inter. Oggi, mercoledì 28 ottobre, i nerazzurri sfidano in trasferta il Venezia – in diretta tv e streaming – al Penzo nella nona giornata di Serie A. La squadra di Chivu è reduce dalla rimonta last minute contro la Fiorentina, battuta 2-1 a San Siro, mentre quella di Nicola, subentrato a Stroppa in panchina, è stata battuta dal Genoa al Ferraris per 1-0. 

 

La sfida tra Venezia e Inter è in programma oggi, mercoledì 28 ottobre, alle ore 18.30: 

Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. All. Chivu. 

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Sohm, Basic, Haps; Yeboah, Adams. All. Nicola. 

 

Venezia-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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