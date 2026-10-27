Serie A, oggi Sassuolo-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Porta Ovest, “Duecento milioni spesi e gallerie ancora inutilizzabili dai Tir”
Salernitana, esonerato Cosmi. Prosperi in pole
Wta Tokyo, Paolini ko al primo turno con Osaka
Ancona (Hilti): “Academy favorisce lavoro di squadra”
Ultim'ora Nazionale

Serie A, oggi Sassuolo-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

  • Ottobre 27, 2026
  • 0
  • 57
  • 1 Min Read
Serie A, oggi Sassuolo-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Oggi, martedì 27 ottobre, al Mapei Stadium di Reggio Emilia si affrontano i padroni di casa del Sassuolo guidati in panchina da Alberto Aquilani e la Lazio capolista allenata da Rino Gattuso. Gli emiliani sono reduci dal ko per 2-0 subito a Como, mentre i biancocelesti hanno sconfitta per 2-1 il Parma all’Olimpico. In classica la Lazio è prima insieme all’Inter a quota 22, mentre il Sassuolo è tredicesimo con 8 punti come il Bologna.  

Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio, in campo alle 18.30:  

Sassuolo (4-3-3): Turati; Van Der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurenté. All: Aquilani. 

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All: Gattuso.  

Sassuolo-Lazio sarà visibile in esclusiva su Dazn.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025