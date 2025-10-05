Serie A, oggi Fiorentina-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla - Le Cronache
Serie A, oggi Fiorentina-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

Serie A, oggi Fiorentina-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La domenica di Serie A si apre con la super sfida tra Fiorentina e Roma, visibile in diretta tv e streaming. Oggi, 5 ottobre, i viola ospitano i giallorossi al Franchi nella sesta giornata di campionato. Partita delicatissima per la squadra di Pioli, ancora a caccia dei primi tre punti in Serie A in questa stagione. Dall'altra parte, gli uomini di Gasperini scenderanno in campo per difendere il primato, sfruttando il big match di stasera tra Juve e Milan per guadagnare punti su due dirette concorrenti in ottica Champions. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Fiorentina-Roma in tv e streaming.
 Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Roma, in campo oggi alle 15:  
Fiorentina (3-5-2) De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Pioli 
Roma (3-4-2-1) Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini Fiorentina-Roma sarà visibile in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 215, Dazn 2). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

