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Scontro tra treni in Spagna, possibile errore umano: cosa si sa

  • Ottobre 28, 2026
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Scontro tra treni in Spagna, possibile errore umano: cosa si sa

(Adnkronos) –
Sarebbe stato un errore umano a provocare lo scontro tra i due treni ad alta velocità nei pressi di Toledo, in Spagna, in cui hanno perso la vita 46 persone, un numero che sembrerebbe destinato a crescere. 

Sui due convogli – un treno AVE, partito da Madrid e diretto a Siviglia, e un convoglio della compagnia Iryo, partecipata al 51% da Fs International – viaggiavano complessivamente 544 persone, rispettivamente 397 e 147 passeggeri. Secondo fonti dell’esecutivo, riportate da El Pais, si valuta “un errore umano da parte di un operatore dell’Adif durante un guasto al sistema di segnalazione principale”. 

Secondo quanto raccolto dai tecnici presenti sul posto, il treno AV di Iryo era fermo al segnale nei pressi di Toledo su indicazione del gestore dell’infrastruttura ADIF per un degrado del sistema di segnalamento LZB. Il Gestore dell’infrastruttura stava fornendo le prescrizioni a tutti i treni che circolavano sulla linea indicando la cosiddetta “marcia a vista” a una velocità di 40 km/h. In quel momento un treno AV di Renfe avrebbe urtato ad alta velocità il treno fermo provocando l’uscita dai binari di alcune carrozze di entrambi i treni. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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