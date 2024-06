Schlein e Conte al Pride Park

Si è svolto ieri al Real Albergo dei Poveri di Napoli, nell’ambito del Napoli Pride Park, un incontro tra Elly Schlein(segretaria del Partito Democratico) e Giuseppe Conte (Presidente del Movimento 5 Stelle).

Per la prima volta i due leader dei principali partiti di opposizione si sono confrontati sul tema dei diritti civili insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e agli organizzatori del Napoli Pride 2024.

Schlein e Conte si sono impegnati a portare il tema dei diritti della comunità lgbtqia+ al centro della loro piattaforma politica.

Un incontro – a cui hanno partecipato centinaia di persone – che apre alla possibilità di un fronte popolare progressista che sia una reale alternativa di Governo e che possa fare da argine alle destre reazionarie che faticano a dichiararsi antifasciste e che non a caso si è concluso con pubblico e relatori che hanno cantato “Bella ciao”.

L’evento ha chiuso una rassegna durata 8 giorni in cui cultura, spettacolo e politica si sono incrociati dando vita a un contenitore unico e straordinario in particolare nel momento storico che stiamo vivendo. Hanno preso parte alla rassegna nomi di richiamo nazionale tra cui Isa Danieli, Maurizio De Giovanni, Cristina Donadio, Luigi De Magistris, Roberto Fico, Ivan Cotroneo, Vittoria Schisano, Simonetta Musitano, Diego Bianchi, Pina Picierno, Gilda Sportiello.

Oggi si svolgerà il corteo del Napoli Pride 2024 (dalle 16.00 in piazza Municipio) che vedrà per la prima volta la partecipazione, oltre al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al corteo pride per la prima volta e insieme a Lucia Fortini, assessora alle Politiche Sociali della Regione e a Loredana Raia, vicepresidente del Consiglio regionale.