Schlein abituata a perdere

do Aniello Salzano

Sono molti i giornalisti che suggeriscono alla Schlein che “è meglio perdere la Campania che la dignità”. In verità la Segretaria del PD Elly Schlein a perdere ha abituato ormai tutti, proprio tutti: di elezione non ne vince una ! Continuando di questo passo oltre che a perdere le Regioni finirà con il perdere anche tanto altro…. Dal suo insediamento, se non mi sbaglio, ha perso già undici elezioni e rischia di perderne qualche altra a giorni.

In Campania il suo poblema non è tanto la questione del terzo mandato, ma è del tutto evidente essere Vincenzo De Luca. Con il quale ha ingaggiato sin dal suo inediamento un confronto dialettico abbastanza animoso, passando ora dalle parole alle vie di fatto. Il risultato ? Il Presidente e il PD campano da una parte, e dall’altra Elly Schlein, che del PD è la Segretaria nazionale. Lei interviene richiamando, indirizzando, ordinando, minacciando, e la risposta dei Consiglieri regionali del PD quale è stata ? La disobbedienza, l’insofferenza, l’indifferenza ! E molto semplicemente non hanno accettato i suoi diktat ! Hanno invece ritenuto di sposare la linea del loro Presidente. Pertanto temo che la Schlein per il momento abbia perso l’autorevolezza, e ritengo che stia per perdere anche la dignità di Segretaria.

Per quanto mi riguarda, penso che De Luca al momento si sia limitato semplicemente a recepire la legge nazionale, ritenendo, correttamente, che questa dovesse disciplinare il futuro e non irregimentare il passato. In sintesi, De Luca, rispetterà il limite dei due mandati introdotti nell’ordinamento regionale, ma a partire dalla sua entrata in vigore in Campania. Pertanto, se il primo dei due mandati è quello durante il quale è stata approvata la legge regionale, il Presidente De Luca ha certamente il diritto di candidarsi per un 2° mandato. E questo senza sfregiare la Costituzione, senza tradire la legge nazionale, e garantendo continuità ad un percorso amministrativo che i cittadini hanno mostrato di gradire con il proprio consenso. Dovesse rivincere, come ritengo probabile, avrebbe dimostrato con questa forte adesione che la strada tracciata era quella in linea con la volontà del popolo campano.

Al momento l’ha vinta lui, De Luca! E l’hanno vinta i cittadini della Campania che credono nel principio democratico di garantire ai cittadini i diritti civili, politici ed elettorali.