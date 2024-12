Schiacciato da albero: Borrelli, da studenti accuse gravissime

“Dagli studenti si muovono accuse gravissime. Chiedo che al più presto venga appurata la verità e vengano chiarite le responsabilità di quella che sembra essere una tragedia annunciata”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra commentando quanto accaduto nel pomeriggio di ieri all’Università di Salerno e quanto sta circolando sui social in merito alle cause dell’incidente. “Le università devono essere luoghi sicuri, dove gli studenti possono imparare e socializzare in piena libertà”, aggiunge il parlamentare. ” Io credo che le istituzioni debbano assumersi le proprie responsabilità di fronte a fatti così gravi”, prosegue Borrelli