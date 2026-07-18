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Scafati. Scontro tra alcune associazioni sportive e il sindaco Aliberti

  • Luglio 18, 2026
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Scafati. Scontro tra alcune associazioni sportive e il sindaco Aliberti

Scafati. Scontro tra alcune associazioni sportive e il sindaco Aliberti sul rilancio delle strutture del settore su tutto il territorio di Scafati. I rappresentanti del sodalizio Cortocircuito lamentano di essere stati cacciati via dalla riunione con il primo cittadino, mentre il numero uno di Palazzo Mayer respinge al mittente le accuse. Due versioni opposte per raccontare lo stesso incontro tra Aliberti e l’associazione. Secondo Cortocircuito – gruppo di ragazzi e ragazze under 35 che da quasi dieci anni promuove sul territorio scafatese iniziative sociali e sportive – “a seguito di dichiarazioni di pungolo per il rilancio nei confronti dell’Ente, nelle quali chiedevamo un progetto serio e duraturo di riqualificazione delle strutture sportive, abbiamo ricevuto una risposta violenta da parte del primo cittadino e dei suoi esponenti. Per Cortocircuito Il sindaco senza neanche ascoltare le motivazioni del presidente Manuel Masucci li avrebbe cacciati dalla sala, negando inoltre che fosse responsabilità dell’Ente la fatiscenza delle strutture sportive e gli investimenti che le associazioni hanno effettuato negli anni sul campo da basket della villa comunale. Secondo l’associazione, Aliberti avrebbe “anche aggredito uno dei membri della rappresentanza”. Di parere opposto la versione del sindaco il quale dice di aver convocato nella sua stanza il presidente dell’associazione per chiedere spiegazioni su alcune affermazioni forti lette sui social contro la sua persona e per chiarire alcune segnalazioni di irregolarità nell’utilizzo degli spazi comunali. Invece, nella sua stanza si sarebbero presentati circa dieci ragazzi, con fuori la porta un consigliere comunale di opposizione. Alle primissime parole del sindaco Aliberti accusa di aver ricevuto repliche con toni offensivi e linguaggio volgare, alla presenza di dirigenti e dipendenti del Comune. La polemica, però, non è destinata ad esaurirsi. Il sindaco, infatti, annuncia ulteriori verifiche, sostenendo che i tornei organizzati dall’associazione sarebbero stati “trasformati in un’attività economica” con “vendita di alimenti preparati e somministrati all’interno del Centro anziani senza la necessaria Scia sanitaria”. Si attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda.

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