Scafati. Santocchio (Fdi): Abusi edilizi sanati a consiglieri

Scafati. Ancora un attacco, doppio, da Fratelli d’Italia contro l’amministrazione Aliberti che finisce nel mirino per dei presunti abusi edilizi sanati ai consiglieri comunali e delle assunzioni trimestrali all’Acse, la società che si occupa di rifiuti con socio di maggioranza Palazzo Mayer. “Senza ritegno alcuno, il copione è sempre lo stesso, quello che ci ha fatto sprofondare negli anni più bui della storia scafatese. In piena campagna elettorale, è spuntato fuori un permesso a costruire in sanatoria, per gli abusi commessi da una consigliera di maggioranza”, attacca il coordinatore cittadino Mario Santocchio. Che aggiunge. “Al di la del merito, certamente la questione è soprattutto di opportunità. Necessario un accesso agli atti per verificare il rispetto delle procedure e delle tempistiche. Ma la storia è sempre la stessa, e l’epilogo, di questo passo, non potrà che essere uno”. Ma non è il solo perché Fratelli d’Italia punta l’indice anche su 4 chiamate alll’Acse annullando la graduatoria. “Continuano le assunzioni trimestrali, questa volta non tramite scorrimento della graduatoria frutto di apposito bando, ma tramite chiamata diretta di 4 operatori. Siamo e restiamo fermamente convinti che assumere personale con contratto trimestrale serva solo ad alimentare una guerra tra poveri, con il rischio di favoritismi elettorali, a scapito di merito, competenza e soprattutto del servizio di raccolta differenziata, in forte affanno proprio per carenza di personale”, dice sempre Santocchio il quale poi ribadisce: “Sia chiaro noi siamo per le assunzione degli operatori ma con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite concorso ugualmente per gli operatori cimiteriali.s Che non si ripercorrano strade già tristemente note, che hanno portato la città nel suo peggior periodo storico. I tentacoli della politica stiano lontani dalle tasche degli scafatesi”, conclude Santocchio.