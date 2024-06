Scafati. Nuova Giunta, scoppia la polemica

Scafati. Nominata la nuova giunta a Palazzo Mayer con il riassetto delle deleghe e la nomina di due nuovi assessori da parte del primo cittadino Pasquale Aliberti: si tratta del consigliere comunale Giovanni di Palma (a cui è andata la carica per il Commercio e lo Sport) e la candidata leghista Annamaria Federico (moglie di Filippo Quartucci assessore con Salvati) a cui è stata conferita la delega per la Polizia Municipale, Organizzazione e programmazione di attività di sensibilizzazione ciclo integrato dei rifiuti. Confermata Teresa Formisano nel ruolo di vice sindaco a Palazzo Mayer. “Ho ridistribuito alcune deleghe in mio possesso per una maggiore autonomia agli assessori nella organizzazione degli uffici e nella risposta al cittadino, in base alle proprie attitudini e competenze. Questo per avere un’idea di programma della città mirata e su obiettivi. Abbiamo due ingressi- dice Pasquale Aliberti- la dottoressa Anna Maria Federico, candidata nella lista della Lega e Giovanni Di Palma già eletto consigliere comunale nella lista di Forza Italia”. Durante la firma di ieri era assente l’assessore Giuseppe Zimarra (scuola e lavori pubblici) che sarà aggiunto in un secondo momento. Ha fatto sapere lo stesso primo cittadino di Scafati. La nuova Giunta comunale risulta composta da Teresa Formisano (vice sindaco, Politiche sociali, Grandi eventi, Personale); Diego Chirico (Bilancio, Tributi, Piano Parcheggi, Avvocatura e Contenzioso); Angelo Matrone (Sicurezza stradale, Innovazione tecnologica, Fiume Sarno, Protezione civile, Politiche giovanili); Antonella Di Palma (Cultura, Biblioteca, Sanità, Pubblica Istruzione); Giovanni Di Palma (Lavori pubblici, Sport, Manutenzione degli impianti e delle strutture sportive comunali, Valorizzazione delle attività commerciali) e Federico Annamaria (Polizia Municipale, Organizzazione e Programmazione di attività di sensibilizzazione Ciclo integrato dei rifiuti). E non mancano le polemiche dall’opposizione. “Che questa amministrazione fosse una grande famiglia di famiglie, è stato chiaro sin dal primo momento. Ma, per paura che ce ne potessimo dimenticare, il sindaco ha pensato bene, ad un anno dal suo insediamento a palazzo Mayer, di ricordarcelo” attacca Francesco Carotenuto di Scafati Arancione. “E così, nella ricomposizione della Giunta che, passa da quattro a sette, figura anche Annamaria Federico, moglie dell’attuale consigliere di maggioranza, Filippo Quartucci, unico eletto per il partito della Lega, che anche in giunta avrà un riferimento politico”. Per Carotenuto se “Non c’è incompatibilità ma sotto il profilo dell’opportunità e correttezza, sarebbe stato preferibile procedere diversamente. Ma di fronte alla necessità di avere stabilità in maggioranza per proseguire agevolmente, tutto va bene , anche una diversità di proporzione tra gruppi consiliari e assessori di riferimento. Tutto in famiglia, dunque per una ulteriore fase di rinascita della città. Sull’orlo del baratro” conclude Carotenuto.