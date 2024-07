Scafati. Fdi: Spreco di soldi pubblici

Scafati. “Incarichi inutili, consulenze superflue per accontentare gli amici degli amici”. Torna all’attacco il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Mario Santocchio contro il sindaco Pasquale Aliberti e la sua maggioranza. “Ha dimenticato di essere il primo cittadino di Scafati e per avere lumi sulla gestione del nostro patrimonio e partecipate si affida a terzi dietro pagamento”. Parte dai 5mila euro pagati all’ex amministratore Acse Daniele Merani. “Soldi spesi per per farsi dire lo stato di fatto della Scafati Sviluppo, società fallita perché sommersa da 12 milioni di euro di debiti da lui lasciati nel 2017”. Adesso per Mario Santocchio o è il turno delle farmacie comunali. “Nonostante un contenzioso in corso, pronunce giudiziarie e bilanci pubblici, Aliberti, che pure ha costretto l”uscita del Consorzio dove eravamo soci di maggioranza, grazie ad altri milioni di passività accumulate, piuttosto che chiedere un incontro con il Consorzio, spende 6mila euro per “conoscere l’entità dei debiti” accumulati dalle nostre strutture sanitarie”. Segno per il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia della “totale ignoranza sul come vengono gestite le nostre 5 farmacie. In campagna elettorale aveva promesso di tenerle, contrariamente alle prescrizioni della Corte dei Conti, che impone la vendita. Ma il sindaco pro tempore non solo non ha presentato un progetto di rilancio, non ha neanche preso atto dei debiti che le farmacie continuano ad accumulare e che noi siamo chiamati a pagare”. Santocchio poi punta l’indice sulla consulenza da 6000 euro affidata “ad un professionista Giuseppe D’Angelo a lui “familiare”. E come per quella sulla Scafati Sviluppo, anche qui non conosciamo gli esiti. Stiamo solo ripercorrendo strade già tristemente note. Dare incarichi e consulenze, senza mai risolvere i problemi. Ci appelliamo ai consiglieri comunali e alla Commissione Garanzia: fate luce su questi sprechi. La trasparenza è un valore non negoziabile. Al contrario del voto”. Intanto Aliberti tira dritto per la sua strada e presenta gli eventi estivi per Scafati. “Sarà una grande estate scafatese che chiuderemo con una strepitosa Notte Bianca il 31 agosto e con Bartoletti il 13 settembre. Si parte mercoledì 10 luglio con la prima giornata del Torneo di Beach Volley Città di Scafati che proseguirà con vari appuntamenti fino al 23 luglio. Una serie di tornei si alterneranno con la possibilità di utilizzare gratuitamente il campo e per i professionisti un premio in palio di 2000 euro. Un evento che sarà una esperienza memorabile rafforzando i legami comunitari, promuovendo il benessere e la coesione sociale” dice il sindaco parlando del cartellone estivo degli eventi.