Scafati. Aliberti risponde alle accuse

Scafati. Oneri di urbanizzazione, Aliberti replica alle polemiche dopo l’approvazione della delibera contestata. Il sindaco si schiera a favore del “plusvalore” generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica. “Una delibera che va a favore dello sviluppo sfruttando l’opportunità che ci viene data attraverso la Zes-dice il primo cittadino-, annullando le disuguaglianze e favorendo chi lavora e produce sul nostro territorio creando occupazione ed economia, incentivando anche quella nuova economia che segue i flussi turistici della vicina Pompei” Secondo il sindaco, l’imprenditore che presenta una variante urbanistica puntuale attraverso Zes o il Consiglio per trasformare terreno agricolo in attività industriale o commerciale che produce anche un vantaggio pubblico ottiene un aumento del valore dell’area, ed è tenuto a riconoscere al Comune una quota di questo plusvalore. Quanto debba riconoscere al Comune viene definito in tabelle stabilite dagli uffici sulla base di criteri dati dal regolamento. “Una scelta di responsabilità che punta a coniugare crescita economica e interesse pubblico”, conclude il primo cittadino. Rispetto alla precedente delibera portata in consiglio comunale un mese fa, poi ritirata, ci sarebbe stato un forte sconto in favore degli imprenditori: si passava da circa 45/90 euro al metro quadro a circa 22 euro. Su 20 consiglieri comunali presenti in aula si sono espressi contrari solo Gennaro Avagnano e Assunta Barone, altri si sono astenuti mente la votazione è terminata con 12 voti a favore,. Per Avagnano non solo gli imprenditori beneficeranno della possibilità di trasformare un suolo agricolo, comprato spesso a pochi euro, in edificabile, “in aggiunta gli si concede uno sconto di centinaia di euro, ma perché ” in un mese si è passati da una proposta di far pagare circa 45/90 euro al mq riducendola fino a 22 euro a metri quadri”