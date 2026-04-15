Savastano, recuperare parco Fornari

di Erika Noschese

Recuperare e riaprire il Parco Fornari per restituirlo ai residenti della zona: è questo uno degli impegni che intende assumere e portare avanti Nino Savastano, già assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, già consigliere regionale e oggi nuovamente in corsa per il consiglio comunale con la lista Progressisti per Salerno, a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Napoli. L’obiettivo, ha spiegato Savastano, è quello di restituire alla comunità uno spazio verde che per anni ha rappresentato un importante punto di riferimento per il quartiere, ma che oggi versa in condizioni di abbandono. “Una delle principali segnalazioni che arriva dai cittadini riguarda proprio la necessità di recuperare quel parco realizzato accanto alla metropolitana e chiuso ormai da tempo. Si tratta di un’area che un tempo era un vero e proprio polmone verde, oltre che un parco giochi per i bambini del quartiere, e che purtroppo oggi non è più fruibile”, ha dichiarato. Secondo il candidato, non sarebbe necessario un intervento particolarmente oneroso per restituire dignità e funzionalità all’area: basterebbero interventi mirati, una manutenzione costante e una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione. “Non c’è bisogno di grandi investimenti – ha aggiunto – ma semplicemente di un po’ più di cura e sensibilità per rispondere in tempi rapidi a quelli che sono bisogni concreti, quotidiani, ma fondamentali per la qualità della vita dei cittadini”. Nino Savastano ha poi aperto l’incontro elettorale di ieri pomeriggio nel quartiere Mercatello, alla presenza dell’ex presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e oggi candidato alla carica di sindaco, sottolineando l’importanza del confronto diretto con il territorio. “Prosegue il giro nei quartieri della città per ascoltare da vicino i cittadini, raccogliere le loro istanze e comprendere fino in fondo le criticità presenti. È fondamentale mantenere un dialogo costante con la comunità per individuare soluzioni efficaci e condivise”, ha spiegato. Le problematiche segnalate, ha evidenziato ancora, non sono fortunatamente di grande entità, ma riguardano soprattutto interventi di ordinaria amministrazione: dalla sistemazione dei collegamenti pedonali alla potatura degli alberi, fino alla pulizia urbana, con particolare attenzione alla fascia del lungomare, che necessita di una cura più costante. “Sono esigenze semplici ma importanti – ha concluso – e noi siamo le stesse persone di sempre, pronte a lavorare al fianco dei cittadini e dei territori per migliorare, giorno dopo giorno, la vivibilità della città e risolvere in maniera concreta i problemi esistenti”.