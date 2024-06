Sarno. Squillante: Siamo persone del fare

di Mario Rinaldi Mancano solo due giorni e poi tutti i discorsi e gli appelli al voto “urlati” dai palchi dei comizi elettorali nelle piazze e nelle strade lasceranno spazio alle urne e all’incontestabile voto degli elettori. Spetterà a loro, infatti, l’ultima parola per decretare il nuovo sindaco di Sarno. Una carica alla quale aspira Francesco Squillante, assessore uscente, nel segno della continuità della precedente amministrazione targata Giuseppe Canfora. Assessore Squillante come procede la campagna elettorale? “Procede benissimo, i cittadini ci stanno inondando di affetto ed entusiasmo. Il nostro comitato elettorale è un viavai continuo di persone che con il cuore vogliono contribuire in maniera attiva e propositiva al nostro progetto. Stiamo riscontrando una calorosa vicinanza e partecipazione che ci gratificano, che ci fanno capire che la nostra strada è quella giusta. Il calore ed il supporto dei nostri cittadini è la nostra benzina. Avanti così”. State effettuando comizi in tutte le frazioni di Sarno? La gente come sta rispondendo? “La partecipazione massiccia ad ogni comizio è la riprova che le persone ci stanno conoscendo, apprezzando e supportano. Stiamo facendo comizi non solo nelle frazioni, ma anche altrove cercando di raggiungere tutte le zone nevralgiche della nostra città. Abbiamo organizzato incontri ogni giorno sulla base anche delle indicazioni degli stessi cittadini che li hanno fortemente richiesti e ci hanno aiutato ad organizzarli. L’ascolto e la partecipazione dei cittadini sono state le basi per impostare la nostra campagna elettorale e possiamo con orgoglio dire che abbiamo centrato l’obiettivo”. Ci sono stati attacchi da parte degli avversari? Come state rispondendo? “Gli attacchi da parte di chi non ha mai amministrato lasciano il tempo che trovano. Fare demagogia è la cosa più semplice al mondo. Ai miei elettori dico che chi non ha mai amministrato non può comprenderne le difficoltà. È facile puntare il dito contro, è facile alzare polveroni facendo leva sulla disinformazione e la cattiva informazione. Alle critiche distruttive, demagogiche e populiste noi rispondiamo con proposte concrete. Ma io sono certo che i miei concittadini sono attenti osservatori e capacissimi valutatori. Noi diamo il giusto valore alla realtà senza distorsioni, affermando il principio dell’intervento che richiede sforzi e sacrifici, ma che è l’unico mezzo per raggiungere i risultati e costruire la nostra città del futuro. Per noi le chiacchiere stanno a zero. Siamo persone del fare. Stiamo rispondendo con i fatti e con risultati concreti da cui partire per i prossimi 5 anni”. Cosa farete in queste battute finali della campagna elettorale? “Continueremo a fare quello che abbiamo fatto fino ad ora. Continueremo ad essere ogni giorno tra la gente e per la gente mettendoci la faccia e il cuore. Continueremo ad intensificare gli sforzi per raggiungere il maggior numero di elettori. Continueremo a presentare il nostro programma elettorale in modo chiaro e convincente, oltre a rispondere alle domande e ai dubbi dei cittadini e sensibilizzare sull’importanza del voto. I cittadini sono al centro della nostra campagna elettorale. Ognuno di loro è protagonista del progetto Francesco Squillante sindaco”. Squillante è fiducioso di sedere sulla poltrona di sindaco dal prossimo 10 giugno? “A pochi giorni dal voto per le amministrative e alle prese con una campagna elettorale figlia dei nostri tempi, con un gran riverbero sui social ma con ancora grande voglia di incontrare i cittadini nelle piazze e nei luoghi simbolo delle città al voto, voglio invitare tutti ad esprimere questo innegabile e fondamentale esercizio di democrazia, attraverso cui scegliere amministratori responsabili e rispondenti alle aspettative di chi sarà governato. Il mio impegno, lo zelo, la passione uniti a quelli che i candidati consiglieri in campo stanno dimostrando ormai da mesi è il termometro di come e quanto siano sentiti, soprattutto a livello locale, il peso e la responsabilità sia degli stessi candidati, sia degli elettori. Il riscontro fortemente positivo che stiamo avendo dai cittadini ci fa ben sperare. I cittadini ci inondano continuamente di attestati di stima e questa è la prova tangibile che la nostra proposta sia l’unica concreta e degna di sostegno”. Dalla mezzanotte di domani scatterà il silenzio elettorale e dalle ore 15.00 di sabato sarà il popolo sovrano a decidere le sorti di Sarno, con uno Squillante molto determinato a conquistare Palazzo di Città e a governare per i prossimi cinque anni.