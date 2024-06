Sarno. Squillante nomina la giunta

Venerdì la proclamazione, il giorno dopo la firma dei decreti di nomina degli assessori che andranno a comporre la nuova Giunta che fa capo all’amministrazione targata Francesco Squillante. Una due giorni intensa a Sarno, dove proprio ieri mattina, a Palazzo San Francesco, il neo sindaco ha nominato i membri dell’esecutivo composto da sette assessori, di cui quattro donne e tre uomini. Il vice di Squillante è Ida Mareschi, prima degli eletti all’ultima tornata con ben 582 preferenze ottenute, alla quale sono state attribuite le seguenti deleghe: Pubblica Illuminazione, Manutenzione, Protezione Civile e Ascolto. Gli altri assessori saranno: Lucio Annunziata con deleghe al Turismo, Attività Commerciali e Pianificazione delle Politiche commerciali, Attività produttive e Ambiente; Enzo Correa delegato al Contenzioso, Beni demaniali, Patrimonio comunale, Ricostruzione post-frana, PNRR, Fondi Europei Nazionali e Regionali; Giuliana Morosini delegata alla Pubblica Istruzione, Gentilezza e Biblioteca Comunale; Stefania Pappacena con deleghe alle Politiche Giovanili e del Lavoro, Pari Opportunità, Salute, Sport e Benessere, Rapporti con le Associazioni e con gli Enti partecipati; Franco Robustelli alle Politiche sociali; e Angela Sessa che ha ricevuto numerose deleghe, tra queste Personale, Servizi Demografici ed elettorali, Legalità e Trasparenza, Digitalizzazione ed Innovazione tecnologica, Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di Lavoro, Polizia Municipale, Viabilità e Sicurezza. Il sindaco Francesco Squillante ha trattenuto nell’ambito delle proprie competenze le deleghe ai Lavori Pubblici, Bilancio e Politiche Tributarie, Urbanistica ed edilizia privata, Ciclo integrato dei rifiuti, dell’aria e del suolo, Cultura, Eventi e spettacoli, Distretto del Commercio e Piano Insediamenti produttivi (PIP). “Lavoriamo insieme – ha dichiarato Squillante a seguito della firma dei decreti di nomine degli assessori – per il programma che abbiamo presentato per lo sviluppo del territorio. Siamo una squadra al sevizio di Sarno. Una Giunta di competenza ed esperienza, ringrazio tutti i candidati che mi hanno affiancato e che continueranno ad essere parte attiva di questo percorso amministrativo. Ringrazio i cittadini che ci hanno dato fiducia, ma io sarò il Sindaco di tutti così come lo sarà la squadra amministrativa. Lavoreremo sempre tenendo alti i valori dell’ascolto, del confronto e della collaborazione”. “Il lavoro da portare avanti – ha aggiunto – è tanto, l’impegno richiesto è importante e sono certo che ciascuno farà la propria parte anteponendo le esigenze del territorio. Il nostro obiettivo è il bene della collettività, la crescita del territorio perché Sarno sia sempre più una città con obiettivi ambiziosi e progettualità che possano sempre guardare lontano ed al futuro. Il mio pensiero oggi, con la mia squadra, va ai giovani figli di questa terra, perché siano orgogliosi e fieri della nostra Sarno”. Prossimo passaggio sarà la convocazione del primo consiglio comunale. Da nominare anche il presidente del consiglio comunale, che molto probabilmente verrà assegnato al partito Italia Viva, con Giuseppe Sodano in pole position per ricoprire questo incarico. Questa tornata elettorale lascia dietro volti noti dell’amministrazione passata, come Eutilia Viscardi, già assessore e poi sindaco facente funzioni, che non ha avuto la riconferma per il consiglio comunale. Stessa sorte toccata ad Emilia Esposito, che non siederà tra i banchi dell’assise, e Giuseppe Esposito ex presidente del consiglio comunale. Da aggiungere che con le nomine di due esponenti già eletti del Partito Democratico (Correa e Morosini) entreranno in aula di consiglio Gianpaolo Salvato e Michele Franco. In ultimo, la nomina di Lucio Annunziata quale assessore, del Partito Socialista Italiano, farà scattare l’ingresso in assise di Emanuele Esposito. ma.ri.