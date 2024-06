Sarno, ieri sera la chiusura della campagna elettorale di Squillante

«”Siete la mia forza, la nostra forza! Non esiste il destino, esistono scelte. Uniti verso l’obiettivo!”»: queste le parole pronunciate da Francesco Squillante, assessore uscente, che corre per Palazzo San Carlo alle prossime amministrative, con ben sei liste. Squillante è esponente di spicco del centrosinistra e ha ottenuto il pieno sostegno dei partiti che compongono la coalizione e per l’ultimo appuntamento in piazza ha scelto di rivolgersi direttamente ai suoi concittadini con una lettera aperta: «A poche ore dal voto per le amministrative e alle prese con una campagna elettorale figlia dei nostri tempi, con un gran riverbero sui social, ma con la grande voglia di incontrare i cittadini nelle piazze e nei luoghi simbolo delle città al voto, voglio invitare tutti a questo fondamentale esercizio di democrazia – ha scritto Squillante – Scegliere è la più alta forma di libertà, è scegliere amministratori responsabili, concreti, competenti è una forma di amore per la città. L’ impegno, la passione, il senso di concretezza e responsabilità che i candidati consiglieri della mia coalizione stanno dimostrando è la misura di aver messo Sarno al centro di ogni cosa. Abbiamo condotto una campagna elettorale nel segno del pieno rispetto di coloro che ci hanno sostenuti e di coloro che avevano opinioni differenti dalle nostre. Noi paghiamo dalla nostra unione che è la forza! Lo abbiamo detto, lo abbiamo scritto, ma soprattutto lo abbiamo dimostrato». Nel corso del suo intervento, il candidato sindaco di centrosinistra ha ricordato che, in queste settimane, «abbiamo percorso strade, piazze, ci siamo incontrati, confrontati ed emozionati insieme. Ogni giorno siamo stati tra la gente e per la gente mettendoci la faccia e il cuore. Ci siamo ritrovati su due parole che sono il nostro profondo legame con Sarno: Appartenenza e Dedizione. Abbiamo presentato il nostro programma elettorale in modo chiaro e convincente, oltre a rispondere alle domande e ai dubbi dei cittadini e a sensibilizzare sull’importanza del voto. I cittadini sono stati al centro della nostra campagna elettorale perché come abbiamo specificato sin dall’inizio ognuno di voi è protagonista del progetto Francesco Squillante sindaco». Ascolto e partecipazione sono le parole chiave di questo appuntamento che va nel segno della continuità amministrativa: «L’ascolto e la partecipazione dei cittadini sono state le basi della nostra campagna elettorale e possiamo, con profondo orgoglio, affermare che abbiamo centrato l’obiettivo. Ho da sempre avuto ben chiara la mia idea di città, che parte anzitutto da una profonda conoscenza, necessaria ed indispensabile, fino ad arrivare alla forte determinazione della mia squadra, dei candidati al consiglio comunale nelle liste a mio sostegno: Base Popolare, Partito Socialista Italiano, Partito Democratico, Italia Viva, Impegno e Passione, Squillante Sindaco – ha aggiunto – Una coalizione solida ed unita, una squadra fatta di competenza ed esperienza. Siamo al servizio di Sarno e dei sarnesi. Noi la politica la intendiamo così. La forza nostra forza è nei progetti reali, non nelle chiacchiere. Amministrare è un impegno serio e di responsabilità che possono avere uomini e donne con grande senso pratico, preparazione, capacità». E poi l’appello al voto: «Ai nostri elettori dico che chi non ha mai amministrato non può comprenderne le difficoltà. Gli attacchi da parte di chi non ha mai amministrato lasciano il tempo che trovano. Fare demagogia è la cosa più semplice al mondo. Alle critiche distruttive e populiste noi abbiamo risposto con proposte concrete, con il lavoro costante, giorno dopo giorno. Noi diamo il giusto valore alla realtà senza distorsioni, affermando il principio dell’intervento che richiede sforzi e sacrifici, ma che è l’unico mezzo per raggiungere i risultati e costruire la nostra città del futuro. Per noi le chiacchiere stanno a zero. Siamo persone del fare. Stiamo rispondendo con i fatti e con risultati concreti da cui partire per i prossimi 5 anni. Noi abbiamo toccato con mano la più grande forza di questa campagna elettorale: l’affetto della gente! E per questo non finirò mai di dire “grazie” a ciascuno di voi. Siamo chiamati all’ultimo grande ed importante passo. Il voto. Tutti uniti verso l’obiettivo! Perché… “Siamo tutti protagonisti della nostra città. Non esiste il destino, esistono scelte!”».