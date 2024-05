Sarno. Bagno di folla per Francesco Squillante

Entusiasmo, determinazione e voglia di vincere. Un bagno di folla, in Piazza 5 Maggio, per la presentazione della coalizione che sostiene il candidato sindaco Francesco Squillante. “Una piazza che batteva con un solo cuore. È il segnale forte che il lavoro fatto con determinazione, concretezza ed amore per il territorio e per la gente è tangibile” dichiara Squillante, “La nostra è una coalizione più compatta che mai nel raggiungere il traguardo: vincere e dare una nuova stagione da protagonista a Sarno e ai sarnesi. Alla base del nostro programma c’è la visione di una Sarno inclusiva dove ogni persona, residente o visitatore, si senta a casa. Lavoreremo per migliorare e potenziare i servizi ai disabili, alle famiglie e agli anziani – ha detto l’aspirante sindaco – Vogliamo che Sarno sia un modello di sicurezza urbana, di città green e sostenibile. Una città in cui ogni cittadino si senta protetto, rispettato e parte di una comunità vibrante. Ma una città è soprattutto la gente che la vive. Per questo motivo, i cittadini sono al centro delle decisioni e delle strategie che riguardano gli investimenti, il lavoro e lo sviluppo del tessuto economico e produttivo”. Per Squillante, espressione del centrosinistra, “le nostre idee si basano su progetti concreti, già progettati e finanziati, e su quelli nuovi, accompagnati da un percorso chiaro su come e dove reperire le risorse perché diventino realtà. Posso affermare con orgoglio che la nostra squadra fa la differenza perché mette in campo le migliori energie e professionalità della città, con candidati che si distinguono per competenza, esperienza e qualità umane – ha poi aggiunto dal palco del primo appuntamento in piazza – Mi piace dire che non siamo 144 candidati al consiglio comunale e 1 candidato sindaco, ma siamo 145 persone a servizio della città. Grazie sarnesi. Per voi e con voi!”