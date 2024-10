Sarno. Auto contro camion, muore Concetta Fiore

Sarno. Perde il controllo della sua utilitaria e finisce contro un camion e resta schiacciata: muore la sessantenne sarnese Concetta Fiore, vedova con tre figli, ennesima vittima delle strade di sangue nel Salernitano. Un drammatico incidente che si è consumato nella mattinata di ieri in via Sarno Palma, al confine con Palma Campania. Un impatto violentissimo che ha ridotto in rottame la Fiat Panda, intrappolando la 60enne che è morta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate soprattutto alla testa. Dinamica dell’incidente tutta da ricostruire anche se dai primi accertamenti, il sinistro sembra essere stato causato dalle condizioni meteo che hanno reso la strada in questione una saponetta. Tuttavia saranno i rilievi effettuati a restituire elementi che possano consentire di risalire alla velocità di marcia dei due mezzi ed agli istanti che hanno preceduto la collisione. E’ accaduto ieri intorno alle ore 11 quando Concetta Fiore alla guida della sua Fiat Panda di colore bianco stava percorrendo la strada in direzione Palma Campania, e l’autoarticolato esattamente nella direzione opposta. Per motivi ancora da chiarire, sembra che l’auto all’altezza del ponte sopra la linea ferroviaria abbia attraversato l’altra corsia di marcia impattando il tir frontalmente. La Panda sarebbe stata trascinata per alcuni metri finendo la sua corsa contro il guardrail. Un impatto che non ha lasciato scampo alla 60enne che è rimasta incastrata tra le lamiere. L’incidente ha poi causato dei tamponamenti a catena, coinvolgendo altre due auto. Sul posto l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri della locale stazione. Per la sessantenne non c’era già più niente da fare. Ferita una ragazza che è stata trasportata all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, riscontrati diversi traumi, i medici si sono riservati la prognosi. Sulla vicenda indagano i militari dell’Arma della locale Stazione che cercano di ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità. Sul posto sono stati effettuati tutti i rilievi del caso, si cercano immagini di telecamere di videosorveglianza. Al vaglio, appunto, anche lo stato dell’asfalto, forse reso scivoloso dalla pioggia. La salma di Concetta Fiore è a disposizione della procura di Nocera Inferiore che oggi potrebbe disporre l’autopsia. Vedova da diversi anni, lascia tre figli, Concetta Fiore era una donna molto conosciuta a Sarno, tanti i messaggi di cordoglio arrivati anche social soprattutto sule bacheche dei figli. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto parenti e amici.