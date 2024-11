Sarno. Anziano in carrozzina investito e ucciso da un’auto

Un uomo di 90 anni ha perso la vita a Sarno a seguito di un investimento. Il fatto è accaduto nella serata di ieri in via Mancuso. Da quanto si apprende l’anziano, in carrozzina, stava uscendo dal suo cortile quando è stato colpito da un’auto proveniente da via Provinciale Amendola. Nell’impatto l’uomo alla guida della vettura è rimasto illeso mentre l’anziano è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dove, poco dove, ne è stato accertato il decesso. La Procura di Nocera Inferiore ha disposto l’autopsia. Sul caso indagano gli agenti della Polizia Locale