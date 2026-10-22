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Sangiuliano: Fico per gli autotrasportatori ha messo i soldi del Monopoli

  • Ottobre 22, 2026
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Sangiuliano: Fico per gli autotrasportatori ha messo i soldi del Monopoli

“Per l’emergenza gasolio e il disagio degli autotrasportatori le regioni Lazio, Marche e Sardegna hanno messo soldi veri, cioè fondi propri. Fico ha stanziato fondi per i quali ci vuole l’autorizzazione dell’Unione Europea. E lui lo sa. Quindi ha messo i soldi del Monopoli. Tolga risorse alla fiera del caciocavallo e ai mille sprechi della Regione Campania per metterli a disposizione dell’autotrasporto. Un’autorizzazione dell’Ue richiederebbe mesi e non è detto che arrivi. Come pure trovi le risorse per i malati di diabete che ci aveva promesso e rispetto alle quali ha fatto marcia indietro pur di non avallare una battaglia dell’opposizione “.
Lo dichiara il capo dell’Opposizione Gennaro Sangiuliano, insieme ai capigruppo del centrodestra Massimo Pelliccia , Raffaele Maria Pisacane , Massimo Grimaldi e Sebastiano Odierna.

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