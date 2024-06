Salvucci: sui social tanti ex calciatori della Salernitana ricordano lo storico Magazziniere

Dal chiuso dello spogliatoio al campo “Gerry” Salvucci era al fianco del club granata sin dai tempi della Serie D con il Salerno Calcio, agli albori della cavalcata passando dalla promozione in serie A ad oggi. Lavoratore instancabile, persona umile, disponibile e sempre sorridente è entrato nel cuore di tutti coloro i quali sono transitati nella Salernitana avendo la fortuna di trascorrere del tempo con lui.

Sui social è un susseguirsi di post che ricordano la figura dello storico magazziniere granata e la sua umanità nel giorno un cui è arrivata la terribile notizia della sua prematura scomparsa. Da Pasquale Mazzocchi a Milan Djuric, da Gennaro Tutino a Jerome Boateng.

Anche il Direttore Walter Sabatini ha scritto un post molto toccante per ricordarlo: “Mo ha molto addolorato la notizia dell’improvvisa morte di Gerardo, nostro magazziniere e vero punto di forza, era un uomo generoso, sorridente, disponibile con tutti ma soprattutto paziente e propositivo con i calciatori. Un grande tifoso della Salernitana e persona di grandi valori. Naturalmente sono dispiaciuto per la famiglia alla quale estendo le mie più sentite condoglianze. Per scherzare l’ho sempre chiamato falso grasso, ma era sempre il più veloce con tutti ed era sempre pronto ad accogliermi con un sorriso ed un caffè. Sono veramente rattristato”.