Salone del Risparmio: presente con Cassa Centrale anche la BCC Monte Pruno

La Banca Monte Pruno presente alla quattordicesima edizione del Salone del Risparmio, il più grande evento nazionale dedicato all’industria del risparmio gestito.

Nel corso dell’evento si è tenuta, tra le altre, la conferenza organizzata da Cassa Centrale.

Durante la conferenza del 9 aprile scorso, moderata da Gianluca Filippi, Responsabile del Servizio Commerciale Finanza e Bancassicurazione di Cassa Centrale Banca, sono state analizzate le implicazioni delle tensioni geopolitiche sui mercati finanziari e sono state presentate strategie di investimento per proteggere il proprio patrimonio, con un focus specifico dedicato alle opportunità di investimento sostenibile, al fine di coniugare rendimento e responsabilità.

Ad aprire i lavori, Mario Mauro, ex Ministro della Difesa e Presidente del Centro Studi Meseuro;

sono poi seguiti gli interventi di Marco Galliani, Responsabile del Servizio Wealth Management e Vice Direttore Finanza presso Cassa Centrale Banca e di Francesco Sandrini, Head of Multi Asset Security Solutions e coordinatore nel progetto ESG di Amundi.

In rappresentanza della Banca, ha partecipato la dott.ssa Jessica D’Amato dell’Ufficio Finanza che afferma come, in un contesto mutevole come quello attuale, il risparmio gestito assume un ruolo fondamentale per

trasformare le sfide future in opportunità.