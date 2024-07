Salerno. Uomo ferito all’addome, indaga la Polizia

E’ giallo sul ferimento di un uomo avvenuto in mattinata nella zona orientale del capoluogo, ad indagare sono gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Salerno. Da ricostruire la dinamica di quanto accaduto; l’uomo era a bordo del suo furgone e stava trasportando prodotti caseari, sembra che un’altra persona sia salita a bordo del mezzo ed abbia poi esploso un colpo di arma da fuoco all’addome da distanza ravvicinata prima di dileguarsi. Nonostante la ferita l’uomo è riuscito a raggiungere il Pronto Soccorso dell’Ospedale Ruggi di Salerno dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Scientifica per effettuare i rilievi sul mezzo condotto dalla persona ferita